Троих горноспасателей в шахте «Листвяжная» в Кузбассе нашли мёртвыми

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25 ноября 2021, 19:41

шахта, Serguei Fomine/Russian Look

Троих горноспасателей в шахте «Листвяжная» в Белово Кемеровской области в четверг вечером нашли мёртвыми. О том, что обнаружены тела троих спасателей, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные экстренных служб.

В МЧС сообщили, что группа спасателей около 15:00 перестала выходить на связь.

Авария в шахте «Листвяжная» произошла сегодня утром около 08:30 (04:30 мск). Под землей в момент задымления находились 285 человек, большинство из них выбрались с помощью спасателей на поверхность. По последним данным, 11 горняков погибли. Пострадали 60 шахтёров, из них 37 госпитализировали.

35 шахтеров остаются в дальних штреках. Связи с ними нет. Поисковые работы приостановили из-за повышенной концентрации метана и угрозы взрыва.

Фамилии жертв и пропавших без вести установлены. С их родственниками работают врачи и психологи.

Губернатор Кемеровской области объявил в регионе трехдневный траур.

Открыт телефон горячей линии 8 800 775-17-17. Соболезнования выразил Владимир Путин.

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