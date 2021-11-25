Мишустин: имеющихся ресурсов системы здравоохранения в России недостаточно

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25 ноября 2021, 18:56

Russian Government, globallookpress.com

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции нового типа показала, что имеющихся ресурсов системы здравоохранения в России недостаточно. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в четверг на совещании по вопросам развития здравоохранения заявил, что ситуация с коронавирусом продемонстрировала и достоинства, и недостатки, которые есть в системе здравоохранения нашей страны.

По словам Мишустина, проявились те направления, которым надо уделить особое внимание. "Имеющихся ресурсов системы здравоохранения недостаточно и, соответственно, нужны новые подходы к организации этих работ",- заявил премьер.

Мишустин отметил, что правительство продолжает делать все для того, чтобы качественная медицинская помощь была доступна всем россиянам, в каждом регионе РФ,- передает ТАСС.

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