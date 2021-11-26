Инвестиции в коньяк: от Франции до Коктебеля

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26 ноября 2021, 10:00

На минувшей неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин был вынужден признать, что банковские ставки по вкладам растут с недостаточной скоростью и уже не успевают за темпами инфляции. Доллар вырос, а, точнее, рубль рухнул до отметки 75 и продолжает обесцениваться — во что же вкладываться, когда традиционные инвестиционные инструменты не работают?

Частных инвесторов в России становится всё больше, по данным Московской биржи только на начало прошлого года их в стране уже насчитывалось больше 8 миллионов, и число их только растёт: карантины и локдауны подтвердили необходимость создания «подушки безопасности» из надёжных сбережений. И если про фондовый рынок всем всё давно уже известно, то инвестиции в алкоголь у нас ещё пока не принято рассматривать всерьёз. И совершенно напрасно, ведь оказывается, что вложения в редкий старый коньяк хорошей марки через 10 лет могут окупиться сполна.

Об эффективности капиталовложений в вино, например, англичане догадались ещё несколько веков назад, и сегодня этот рынок может похвастаться богатой инфраструктурой: аукционами редких и марочных вин, компаниями, занимающимися исключительно хранением винных коллекций, и винными брокерами. Функционирует даже винная биржа со своим особым индексом Live-ex, рассчитываемым на основе котировок бордосских вин, а эффективность вложений по некоторым позициям за последние 15 лет показала и 800% и даже 1000% доходности.

Специфика коньячного рынка определяется характером самого напитка: если вино, будучи разлитым по бутылкам, продолжает «жить», со временем приобретая иные вкусы, то коньяк, в момент выхода из дубовой бочки как бы фиксирует свой вкус и сохраняет это великолепие до момента, когда будет открыт, иногда на протяжении 200 и более лет. Поэтому чем меньше исходный «тираж», тем больше вероятность подорожания основного выпуска со временем. Если исследовать возможности российского рынка с инвестиционной точки зрения, то среди коллекционеров пользуются популярностью коньяки из Коктебеля выдержкой 25 и 30 лет. Ответственные инвесторы, посещавшие хранилища «Коктебеля» перед принятием решения о приобретении ограниченных партий знают, что для купажа коньяков этой выдержки используются и гораздо более старые спирты, заложенные в бочки ещё в 60-70-х годах прошлого века. А это, естественно добавляет коктебельским коньякам ликвидности и повышает их стоимость при последующей продаже.

Для создания надёжной и долговременной инвестиции в коньячную коллекцию важным фактором являются условия её хранения. Оптимальным местом традиционно остаётся сухой проветриваемый погреб — это обеспечивает напиткам постоянство температуры вне зависимости от сезона и предохраняет драгоценные бутылки от воздействия солнечных лучей. И, конечно, нужно помнить, что вложения в алкоголь в условиях текущей турбулентной экономики это долгосрочная инвестиционная стратегия, способная сохранить активы и принести прибыль только в долговременной перспективе. Так что ключ от подвала с коллекцией лучше убрать подальше и в надёжное место!

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