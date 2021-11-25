Telegram-канал 112: группа спасателей не вышла из шахты «Листвяжная» после объявления о прекращении поисково-спасательных работ

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25 ноября 2021, 18:30 Источник: Телеграм-канал 112

ako.ru

Группа спасателей в четверг не вышла из шахты «Листвяжная» в пгт Грамотеино Беловского городского округа Кемеровской области после объявления о прекращении поисково-спасательных работ, сообщает Telegram-канал 112.

Судьба спасателей пока неизвестна. Есть версии, что они не услышали команду на выход или заблудились. С ними пытаются связаться. Число членов пропавшей группы неизвестно.

Поисково-спасательные работы были приостановлены из-за угрозы взрыв. В воздухе шахты скопились метан и окись углерода.

На «Листвяжной» погибли 11 горняков, госпитализированы 38 человек. 35 горняков пока не нашли.

В Кемерово на борту МЧС России с психологами, специалистами-медиками вылетает временно исполняющий обязанности Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян.

Открыта горячая линия МЧС России по ситуации на шахте «Листвяжная», тел.: 8-800-775-17-17.

В результате аварии на шахте на глубине 250 погибли 11 горняков. В шахте находилось 285 горнорабочих. На поверхность вывели 239 человек. В больницах находится 43 пострадавших. 4 из них в тяжелом состоянии, 39 — легкой и средней тяжести. Сколько людей остаются в шахте уточняется.

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