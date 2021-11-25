Москва провела кадастровую оценку недвижимости

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25 ноября 2021, 17:43

Москве состоялась государственная кадастровая оценка (ГКО) в отношении 7 млн объектов недвижимости, в том числе более 342 тысяч земельных участков. По словам руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, она позволит сформировать новую базу для расчёта имущественно-земельных налогов, штрафов и платежей за городскую недвижимость.

Кадастровую стоимость недвижимости в Москве определяет ГБУ «Центр имущественных платежей и жилищного страхования» по состоянию на 1 января 2021 года. Налогооблагаемой базой она станет с 2022 года. Последний раз её определяли в 2018 году. Согласно федеральному закону №237, оценка должна проводиться каждые два года, но в 2020 году её перенесли на год из-за пандемии COVID-19.

«Кадастр» – база для расчёта налога на имущество, земельного налога, административных штрафов за нецелевое использование объектов недвижимости, определения размеров арендной платы или цены при продаже земельных участков и городской недвижимости, для установления платы за изменение вида разрешённого использования участка.

«По итогам ГКО с 1 января 2022 года вырастет кадастровая стоимость жилой недвижимости – в среднем на 21%. Это связано с резким ростом цен на квартиры, который в 2020 году составил около 40%. Что касается коммерческих объектов (офисы, ритейл и другие нежилые здания и помещения), то они «подорожают» в кадастровом выражении на 4-8% при росте рыночных показателей в пределах 8-11%», – сообщил Максим Гаман.

На кадастровую стоимость влияют данные об объекте недвижимости – год его постройки, материал стен, этаж и характеристики локации – близость к центру, метро, МЦК и крупным дорожным магистралям, наличие объектов для отдыха и релаксации рядом (парков, например) и т.д. Для торговых объектов важна локация вблизи «торговых коридоров».

Результаты кадастровой оценки опубликованы на mos.ru. Теперь их внесут в Единый государственный реестр недвижимости.

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