Законопроект о QR-кодах не набрал нужное количество голосов в парламенте Северной Осетии

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25 ноября 2021, 17:41

Председатель парламента Мачнев А.В. фото: parliament-osetia.ru

Парламент Республики Северная Осетия - Алания в четверг не поддержал федеральный законопроект о QR-кодах. Законопроект о введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте не набрал нужного количества голосов депутатов парламента.

В пресс-службе парламента сообщили, что 30 депутатов проголосовали "за", 12 - "против", четверо воздержались. Для поддержания проекта федерального закона необходимо было набрать 35 голосов,- передает "Интерфакс".

Правительство Российской Федерации внесло в Госдуму два законопроекта о введении системы QR-кодов в стране.

Первый законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

Второй законопроект вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта. QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки на борт самолета или в вагон поезда.

Правительство предложило первое время наравне с QR-кодом принимать результаты ПЦР-тестирования.

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