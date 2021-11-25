В Венгрии «Спутник V» показал эффективность на уровне 98% по защите от летальных случаев от COVID-19

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25 ноября 2021, 17:18 Источник: РФПИ

Aleksander Polyakov, globallookpress.com

Независимое исследование, проведенное в Венгрии, показало: российский препарат «Спутник V» имеет лучший показатель защиты против летальных случаев от коронавирусной инфекции COVID-19, на уровне 98%.

«Спутник V» также имеет эффективность 85,7% против коронавируса и является лидером наряду с препаратом компании Moderna.

Венгрия - первое государство ЕС, которое одобрило российскую вакцину «Спутник V».

На сайте РФПИ сообщается, что на основе анализа данных по вакцинации двумя компонентами вакцин «Спутник V», Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm и AstraZeneca жителей Венгрии в период с 22 января по 10 июня 2021 года, российская вакцина продемонстрировала лучший результат по защите против летальных случаев от COVID-19 и является лидером наряду с препаратом компании Moderna. Для расчета применялись данные о вакцинации «Спутником V» 820 тысячи человек.

Среди лиц в возрастной группе от 16 до 44 лет «Спутник V» продемонстрировал полную (100%) защиту против смертей от ковида.

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