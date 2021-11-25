Врач-иммунолог Владимир Болибок объяснил, когда опасна прививка от COVID-19

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25 ноября 2021, 16:16

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Противопоказано вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19 людям, когда они простужены или сильно заболели, также нельзя прививаться в период обострения хронических заболеваний. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок подтвердил, что больных не прививают.

В беседе с Общественной службой новостей врач-иммунолог рассказал, что если человек на данный момент болен, никаких прививок не делается: ни от ковида, ни от других заболеваний.

По словам доктора Болибока, если у пациента обострение хронических заболеваний, требуется время, чтобы выздороветь, выйти из обострения, стабилизироваться, и только после этого можно прививать.

Врач-специалист может определить, обострение у человека или нет. Владимир Болибок отметил, что с аллергиками очень тонкая грань. Доктор рассказал, что пациент с аллергией на шерсть животных может прийти на прием к аллергологу и получит разрешение прививаться. А вечером он зайдет в магазин, где кошка бегает, и после этого у него начнется аллергическая реакция.

"Привить таких людей помогает премедикация (подготовка к вакцине) – назначение препаратов, чтобы сохранить состояние ремиссии", – пояснил врач-иммунолог.

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