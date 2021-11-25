Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил трехдневный траур по погибшим горнякам

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25 ноября 2021, 15:41

vk.com/kuzbass.official

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в четверг объявил трехдневный траур по погибшим на шахте «Листвяжная» горнякам. Траур в регионе продлится с 26 по 28 ноября.

«Мы скорбим по погибшим, выражаем соболезнования родным и близким. Дни с 26 по 28 ноября в Кузбассе будут днями траура. Правительство Кузбасса сделает все возможное, мы окажем всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших», — сказал Сергей Цивилев.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Кемеровской области на «Листвяжной» шахте произошла большая беда. Глава государства принес соболезнования семьям погибших шахтеров.

«Действительно, это большая беда, люди погибли. ... дал соответствующие распоряжения службам, которые должны заниматься спасением людей и помощью пострадавшим и семьям погибших. Конечно, мысленно с ними», — цитирует Путина РИА Новости.

Сегодня около 08:30 по местному времени в шахте «Листвяжная» Кемеровской области произошло возгорание угольной пыли в вентиляционной шахте. В момент ЧП под землей находились 285 горняков.

В результате инцидента 11 человек погибли. 48 шахтеров пострадали. Спасательные работы приостановлены.

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