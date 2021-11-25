У Калининградской таможни возникли претензии ​ к учёным, эвакуированным с корабля «Академик Иоффе»​

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25 ноября 2021, 14:07 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Ученые с НИС «Академик Иоффе», вызволенные из датского плена, были задержанные сегодня калининградской таможней при вылете в Москву.

«Сначала мы думали, что это шутка такая: перчатки и стрейч пленку из Калининграда вывозить нельзя!». Оказалось не шутка, а коммерческий груз»,- позвонил в «АН» один из ученых. То есть, нас банально могли задержать с вылетом домой. Пришлось все бросить, в т.ч. приборы и оборудование, так как, простите, но дом важнее».

«АН» связался с пресс-службой Калининградского Таможенного управления федеральной службы. Там пообещали прояснить ситуацию. Ждем.

«Сразу повеяло чем-то родным: перчатки, пленки, научные приборы – коммерческий груз! Здравствуй, Родина!» - сказал собеседник «АН».

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