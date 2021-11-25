Региональный парламент ждет от южноуральцев предложений по QR-кодам

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25 ноября 2021, 13:39 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В рамках 17-го заседания Законодательного собрания Челябинской области, депутаты рассмотрели проекты федеральных законов о введении QR-кодов. Эта тема привлекла интерес общественности региона.

Итоги заседания прокомментировал спикер парламента Александр Лазарев: «Каждый депутат сегодня голосовал, исходя из своего опыта, скорее человеческого, а не политического. У каждого есть своя история с ковидом: в семье, среди друзей, коллег и, конечно, мнения и обращения избирателей.

Думаю, что своим решением каждый мой коллега высказался за необходимость принятия мер для защиты основных прав человека — права на здоровье и права на жизнь».

Председатель Законодательного собрания отметил, что окончательное решение по законопроектам примет Государственная дума. Региональный парламент ждет от южноуральцев конкретных предложений, которые нужно учесть в проектах законов.

«Прошу всех сохранять здравый смысл, спокойствие, сдерживать негативные эмоции. Мы открыты для конструктивного диалога», — добавил Александр Лазарев.

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