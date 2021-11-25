Мурашко: в России планируется ввести цифровой полис ОМС

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25 ноября 2021, 12:24 Источник: РИА Новости

Михаил Мурашко, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о введении цифрового полиса обязательного медицинского страхования в ближайшем будущем. По его словам, документ будет автоматически сформирован при рождении человека или при получении гражданства.

«Это еще одна инновация, которая позволит иметь при обращении в медицинскую организацию, быструю и удобную коммуникацию. С 2022 года граждане смогут отказаться от полиса медицинского страхования на бумажном носителе в пользу регистровой записи в системе федерального фонда ОМС»,- высказал он.

Также, по словам министра, в будущем планируется привязать данные федерального регистра льготного лекарственного обеспечения к единому порталу Госуслуг, что позволит человеку знать о своем праве на льготу и своевременно и беспрепятственно воспользоваться им.

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