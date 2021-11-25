Крымчанка Юлия Павликова: Меня исключили из финалистов конкурса «Мисс Земля» по политическим мотивам

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25 ноября 2021, 10:31 Источник: Аргументы недели-Крым

На конкурсе красоты в Болгарии ей поставили условие – умолчать о месте рождения и проживания. Она отказалась и ей отказали.

Конкурс «Мисс Земля» проходит в Болгарии пишут «Примечания».

Модель из Крыма Юлия ПАВЛИКОВА утверждает, что из финалистов конкурса ее исключили исключительно за принадлежность к Крыму. «Я стала жертвой политических игр»,- сделала вывод она.

ПАВЛИКОВА рассказала, что организаторы неоднократно увещевали ее об утаивании места рождения и постоянного проживания, но девушка сочла эту ложь невозможной для себя и заявила, что она крымчанка из Крыма.

Напомним – накануне глава Крыма Сергей АКСЕНОВ поддержал идею приглашения в Крым вновь избранного на пост президента Болгарии Румена РАДИЕВА.

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