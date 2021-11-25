В Латвии хотят прививать детей с пяти лет

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25 ноября 2021, 09:07 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Разумеется, речь идет о вакцинации против коронавируса. Министр здравоохранения Дэниель Павлютс заявил, что уже в декабре сможем начать прививку латвийским детям с пяти лет.



Совершенно ясно, что такое решение министерство здравоохранения Латвии приняло только после соответствующего разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам. Понятно, как ЕК сказала, то и обсуждать «непринято», а следует только выполнять.



Слава Богу, что пока нет конкретной даты, когда начнут колоть детей. Но разговоры становятся все громче, громче – декабрь.



Что думают латвийские врачи об этом? Насколько я помню, но еще месяц назад врачи ничего не говорили о вакцинации для малышей, а вот сейчас, видимо, задумались…



Например, профессор медицинского факультета Латвийского университета Лилиана Цивьяне сослалась на опыт США, где привито около 3 миллионов детей в возрасте от 5 до 11 лет. Она подчеркнула, что у детей этой возрастной категории меньше побочных эффектов. Интересно, а сама г-жа профессор наблюдала за этими детьми или только читала отчеты?



Удивительно, но почему те прекрасные врачи, которые еще не сбежали из страны, пока не хотят рассуждать на тему детей… Видимо, изучают этот вопрос… сами, но не ссылаются моментально на «источники», потому как надо сперва их изучить, а уже потом принимать решения…



Да уж, ЕС сказал – выполнять! США велела – бегом и всех строить! А то «хозяин» накажет – без сладенького оставит государственных мужей Латвии…

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