Сегодня отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

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25 ноября 2021, 08:44 Наталья Полянская

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году. Такая дата была выбрана в память сестёр Мирабал, которых убили в Доминиканской Республике 25 ноября 1960 года. По приказу доминиканского диктатора Рафаэля Трухильо были растерзаны три сестры Мирабаль, которые были политическими активистками.

Генеральная Ассамблея в своей резолюции выдвинула предложение правительствам, учреждениям системы ООН, международным и неправительственным организациям проводить в этот день мероприятия и акции, которые привлекают внимание общества к проблеме насилия в отношении женщин.

В послании Генерального секретаря отмечалось: «Насилие в отношении женщин причиняет невыразимые страдания, горе семьям, от которого страдают и стар, и млад, и доводит общины до обнищания. Оно не позволяет женщинам использовать все свои потенциальные возможности, ограничивает экономический рост и подрывает развитие».

По этой причине каждый год с 25 ноября по 10 декабря, когда отмечается День прав человека, проводятся «16 дней борьбы против насилия в отношении женщин». Это международная акция по борьбе с насилием на гендерной почве.

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