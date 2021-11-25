Ведущему программы «Вести в 20:00» исполнилось 53 года: творческий путь Эрнеста Мацкявичуса

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25 ноября 2021, 08:10 Наталья Полянская

Сегодня свой день рождения отмечает российский журналист и телеведущий литовского происхождения, также член Академии российского телевидения Эрнест Мацкявичус. Ему исполняется 53 года.

Родился 25 ноября 1968 года в Вильнюсе. Отец Эрнеста работал режиссёром, а мать Марина являлась журналистом в нескольких известных газетах. После школы юноша окончил газетное отделение факультета журналистики МГУ.

С 1992 по 1993 год Эрнест работал корреспондентом программы «Панорама» в Останкино. Позже он перешел на телеканал НТВ и занимал должность парламентского корреспондента в информационных программах. Также телеведущий принимал участие в программе «Тушите свет».

А с мая 2006 года Мацкявичус вёл выпуски «Вестей» в 17:00 и программу «Вести+». В 2008—2011 годах вместе с журналисткой Марией Ситтель он вёл ежегодную программу «Разговор с Владимиром Путиным: продолжение».

В 2017 году Эрнест стал основателем, директором и наставником «Первой Академии медиа».

Эрнест Мацкявичюс с 2003 года женат на Алине Ахметовой, у супругов есть дочь.

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