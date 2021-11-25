В Хабаровском крае жители сами справляются с последствиями снегопадов

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25 ноября 2021, 07:39

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края до сих пор не могут справиться с последствиями прошедшего циклона несмотря на то, что он случился раньше, чем в краевой столице. И хотя власти рапортуют, что на очистке улиц, тротуаров, подсыпке песком задействована 31 единица коммунальной техники, а работы ведутся круглосуточно, невооруженным глазом видно, что администрация города, коммунальные службы и управляющие компании с очисткой города не справляются.

«Медленно идёт приведение в порядок дворовых территорий. Сегодня очищено от снега 954 двора, это 68 % от всех дворовых территорий города»,- отметил заместитель главы администрации Комсомольска-на-Амуре по вопросам ЖКХ Леонид Багринцев.

Чиновники призвали подключиться к работе всех владельцев зданий, заодно напомнив им, что уборка территории вокруг недвижимости – их прямая обязанность.

«Администрация города напоминает собственникам и арендаторам помещений об их обязанности, в соответствии с Правилами благоустройства, убирать снег на своей прилегающей территории. Очищенная от снега прилегающая территория – это признак уважения к горожанам, которые пользуются услугами, предоставляемыми собственниками или арендаторами помещений»,- говорится в официальном аккаунте администрации города в Instagram.

Горожане уже отреагировали на данный посыл, отметив, что территорию вокруг дома № 13 по Аллее Труда, где располагается администрация города, расчищали не работники мэрии, а коммунальные службы.

«В мэрии 500 человек работают. В пятницу - сокращенный день. Вот пусть выходят из кабинетов и на лопату. Тогда, глядишь, и горожане выйдут на субботник»,- пишут пользователи городского паблика.

«Комсомольск, судя по всему, или должен быть по пояс заросший травой, или в снегу. Помните, как пару лет назад все резко стали косить траву в городе? Вот и со снегом также можно поступить!» - предложили выход горожане.

Между тем, не дожидаясь субботника, некоторым предпринимателям пришлось взяться за лопату. Так, работники сельскохозяйственного кооператива «Кооператор Комсомольска» расчистят подъезды и подходы к детским садикам и школам, куда поставляют продукты.

«К некоторым бюджетным учреждениям, с которыми мы работаем, банально нельзя подъехать. А продукты необходимо доставлять каждый день, у нас беспрерывный процесс. Поэтому с сегодняшнего дня наши работники переквалифицируются в дворники»,- рассказал председатель сельскохозяйственного кооператива «Кооператор Комсомольска» Максим Аликин.

По его словам, жалобы на нерасчищенные дворы и тротуары ежедневно поступают и от пожилых и маломобильных граждан, которым «КоопКом» осуществляет бесплатную доставку продуктов.

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