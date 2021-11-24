Депутат Сейма Рамона Петравича: Никогда не думала, что мои ноги так возбудят людей

Аргументы Недели → Общество 13+

24 ноября 2021, 22:48 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото журнала "KLUBS"

И вновь в небольшой Латвии «пошли» большие разговоры на тему… эротической фотоссесии экс-министра благосостояния страны, депутата Сейма Рамоны Петравичи, которую опубликовал популярный журнал «Klubs». Прекрасные фото Сандия Нерета, видимо, «выбили из колеи» некоторых особей мужского пола… Как говорит сама Рамона Петравича: «Никогда не думала, что мои ноги так возбудят людей». Специально для Балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с депутатом Сейма и «виновницей» красоты Рамоной Петравича.

- Рамона, вы стали «виновницей» разговоров в Латвии на несколько ближайших дней: красивая эротическая фотоссесия в латышском журнале «Klubs». Как вы согласились на такое «откровение», учитывая ваш статус политика?

- Сразу хочу сказать, что я не принимаю никакие решения быстро – надо время, чтобы обдумать. Разумеется, после такого предложения я, честно говоря, «впала» в раздумье… Думала долго, но согласилась. Почему? А, что собственно постыдного в подобной фотоссесии? Я же на ней присутствовала сама и прекрасно видела, как и что «снимают». Не вижу ничего «незаконного», когда тактично женщина показывает себя… Давайте оставим ханжество! Разве вы переключаете каналы, когда видите эротику? Разве никто не ходит на пляж? Чем я отличаюсь от других женщин? Ничем! У меня тоже, что имеется у других представителей слабого пола… Хотя, я бы не назвала современных женщин слабыми. Удивительно, всегда женская красота «провоцировала» мужчин: великий Питер Рубенс воспевал нагое тело женщины в своих картинах, Александр Пушкин был без ума от женской ножки… И это считается прекрасным! А то, что современная женщина Рамона Петравича решила быть смелой и искренней вызвало столько разговоров. Своей фотоссесией я хотела сказать, что женщины – прекрасны, свободны и сильны! К сожалению, до сих пор «главная скрипка» у мужчин…

- Возможно, что вы правы… Но тут много факторов…

- Конечно! На женщине груз ответственности: муж, дети, стирка, уборка и т.д. Да и бывает, что мужчины излишне капризны в быту, а многие дамы, даже в ущерб себе, угождают им, но приобретают не уважение и любовь, а комплексы.

- Вы не любите мужчин?

- Ой… люблю… очень. Но это не значит, что нужно потакать им во всем! Вы думаете, что свои семейные отношения я не выстраивала и не работала над ними? Работала, шла на уступки, слушала, помогала… В любой семье женщина – очаг! В доме должна чувствоваться женская энергетика, которая излучает тепло. А это есть определенная работа.

- Рамона, многим, думаю, кажется, что вам легко все дается…

- Какая ерунда! Если мы говорим о внешности, то вы думаете, что я в своем элегантном возрасте не полнею, а только молодею? Смешно, право слово! Я не заколдованная, а любящая себя женщина… в меру, конечно! Я человек не ленивый и если вижу, например, что после тортов, которые я люблю, набрала лишние кг., то… неделю бегом вокруг дома! Да и помыть пол можно руками, а не супер-щетками! И постирать можно руками – факт! А если от хлебушка, да мяса откажитесь на пару недель, то кг. уйдут прекрасно!

- У вас нет специальных диет?

- У меня нет специальных диет! Физический труд! Конечно, я иногда посещаю косметологические кабинеты, но сейчас все под запретом! Обхожусь своими силами… Пью много воды, пытаюсь спать положенное количество часов… Хотя, если быть откровенной, то это не всегда удается… Например, заседание Сейма вчера закончилось в полночь, а есть же семья… Легла спать часа в три… Но и в этом я стараюсь видеть позитив…

- Рамона, а как к фотоссесии отнеслись коллеги-депутаты?

- Хорошо! Никто ничего дурного не сказал, а некоторые мужчины посмотрели на меня с интересом, а охранники в Сейме стали здороваться и глядеть на меня пристально. Я, конечно, понимаю, что данная эротическая фотоссесия возбудила определенный интерес… Моя приятельница шутит, что «сегодня даже заседание в Сейме прошло быстро – «виновата» Петравича»… Если честно, то мне нравятся мои фотографии, близким нравятся… Повторю, что женщина всегда прекрасна… только нужно найти правильный ракурс!

- У вас есть жизненный принцип на тему красоты?

- Есть. Великая Коко Шанель сказала: «В 20 лет у женщины лицо, которое дала ей природа, в 30 – то, которое сделала сама, а в 50 лицо, которое заслужила! Уход за собой должен начинаться в сердце и душе, без этого любая косметика бессильна». Вот так и стараюсь жить. Как-то так!

- Благодарю.

фото журнала KLUBS

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