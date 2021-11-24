Депутат Рязанской облдумы Сидоров извинился за слова о расстреле за покупку сертификатов о вакцинации от COVID-19

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24 ноября 2021, 20:59

Владимир Сидоров, фото из соцсети Вконтакте

Депутат Рязанской областной Думы Владимир Сидоров извинился за своё высказывание о расстреле за покупку сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Во вторник при обсуждении федерального законопроекта о QR-кодах в общественных местах на заседании облдумы Сидоров высказался, что за покупку сертификатов о прививках "надо расстреливать".

Позже 72-летий рязанский депутат пояснил, что имел в виду необходимость сурового наказания за преступления с сертификатами о вакцинации. Свое заявление Сидоров объяснил эмоциями, поскольку он сам был в "красной зоне" в больнице и потерял жену.

Заявление с извинениями депутата Владимира Сидорова опубликовано на сайте парламента Рязанской области.

"Я искренне сожалею, что в своем выступлении в очень резкой форме высказался в отношении людей, продающих и покупающих справки о вакцинации против ковида. Мои слова прозвучали излишне эмоционально, но прошу не воспринимать их буквально. Еще раз приношу свои извинения",- извинился Сидоров.

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