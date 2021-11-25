Города за чистоту воздуха и здоровья

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25 ноября 2021, 09:08

Фото: freepik.com

Жители крупных российских городов часто жалуются на плохой воздух. Например, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова недавно рассказала СМИ, что после многочисленных жалоб жителей Рязани Росприроднадзором были направлены в город передвижные лаборатории.

Исследования показали превышение на границах санитарно-защитных зон по фенолу — от 1,9 до 3,2 доли ПДК и сероводороду — от 1,6 до 33 долей ПДК. Также были зафиксированы единичные случаи превышения по оксиду углерода — 1,28 и 2,76, нафталину — 1,43 и 1,7, пропанолу — 1,27 и изопропилбензолу — 1,87 доли предельно допустимой концентрации. И хотя в России ситуация с индексом качества воздуха считается стабильной, но по оценкам медиков россияне теряют в среднем треть года жизни из-за загрязнения воздуха. Плохая экология провоцирует различные неинфекционные заболевания (НИЗ). К основным НИЗ, связанным с загрязнением воздуха, относятся ишемическая болезнь сердца, инсульт, хроническая обструктивная болезнь легких и рак легких.

Высокий уровень загрязнения отмечен в 48 городах России, но в особенности тяжелая ситуация в 12 городах: Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Новокузнецк, Норильск, Омск, Красноярск, Череповец, Липецк, Братск, Чита, Медногорск. Эти двенадцать неблагополучных городов входят в национальный проект «Экология» в рамках федеральной программы «Чистый воздух». Цель программы - снижение выбросов загрязняющих веществ в воздух на 1,5 млн т к 2024 году. В рамках программы модернизируется наблюдательная сеть Росгидромета, лабораторная база Росприроднадзора и Роспотребнадзора.

Согласно исследованию института энергетической политики Чикагского университета (EPIC), посвященного индексу качества воздуха, загрязнение воздуха влияет на продолжительность жизни миллиардов людей. Так, в Индии жители Дели и Калькутты могут не досчитаться девяти лет жизни из-за того, что дышат воздухом с уровнем загрязнения в 10 раз более высоким, чем где-либо еще на планете. В Китае в 2013 году по оценкам экспертов в северных провинциях загрязнения воздуха сокращали продолжительность жизни на пять лет. Однако принятые национальные усилия по контролю за выбросами позволили снизить уровень загрязнения в среднем на 29%, что равносильно увеличению продолжительности жизни на 1,5 года.

«Российским городам вполне по силам развернуть собственные системы автоматизированного измерения и учета показателей выбросов и сбросов загрязняющих веществ в режиме мониторинга онлайн. Для этого они обладают достаточными как собственными финансовыми ресурсами, так и возможностями привлечь финансирование иностранных и финансовых институтов в рамках «зеленых» и адаптационных проектов. При этом функционирование такой городской системы экологического мониторинга позволит стимулировать промышленные предприятия к сокращению выбросов, а значит будет способствовать росту продолжительности жизни горожан. Публичное информирование горожан о качестве воздуха способствует повышению их уровня удовлетворенности», - заявил Владислав Кудрявцев, сооснователь компании «Цифровой экомониторинг».

Одно из решений систем измерения и контроля загрязнения воздуха для городов предлагает компания «Цифровой экомониторинг» в рамках одноимённой платформы, которая представляет собой комплексную информационную систему интеллектуального автоматического контроля качества воздуха в городе и выбросов загрязняющих веществ от промышленных предприятий и других источников, включая контроль выбросов и сбросов на объектах негативного воздействия на город и жителей. Решение позволяет собрать параметры качества воздуха, воды в режиме онлайн со станций мониторинга в разных точках города и рассчитать количество случаев с высоким уровнем загрязнения. Оно дает возможность выявлять траекторию выбросов с целью выявления источника загрязнения с учетом пересечения санитарных зон нескольких предприятий, а также прогнозировать распространение опасных веществ по территории города и соответственно информировать о рисках горожан, а также принимать меры в отношении предприятий, допустивших нарушения норм выбросов и сбросов.

Справка: Компания «Цифровой экомониторинг» www.digital-eco.ru, +7 499 7030757, — разработчик комплексных систем экомониторинга, резидент инновационного центра Сколково. Платформа «Цифровой экомониторинг» реализуется при поддержке Фонда содействия инновациям.

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