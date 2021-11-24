Песков: никаких побочных эффектов после испытания назальной вакцины у Путина не было

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24 ноября 2021, 19:59

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Президент России Владимир Путин прошёл ревакцинацию и по своей инициативе принял участие в испытаниях назальной вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в среду раскрыл, что назальную вакцину Владимиру Путину впрыснули на следующий день после ревакцинации препаратом "Спутник Лайт".

Президент сегодня во время совещания рассказал: "Ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня титры защитные опустились, и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал несколько дней назад. Сначала сделал это в виде укола". На следующий день Денис Логунов "сделал и вторую часть этой процедуры".

"То есть это что такое? Это просто тоже шприц, только вместо жидкой субстанции он набрал порошок, попросил меня вдохнуть глубоко на счёт «три», пшикнул с одной стороны, с другой стороны, 15 минут я потом посидел – и всё на этом закончилось. Никаких ощущений, честно говоря, у меня не было, просто ничего. Просто 15 минут посидел и пошёл",- поделился Путин и заключил:

"После этих двух процедур – укола и этой назальной формы, второй части – я уже сегодня занимался спортом с утра. Так что могу засвидетельствовать, что всё развивается так, как наши учёные и специалисты говорят, всё так и есть. Посмотрим, каков будет результат с точки зрения повышения защитных титров".

Дмитрий Песков подтвердил, что "никаких побочных эффектов, температуры у главы государства не было".

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