Президент Латвии Эгилс Левитс принял посла РФ Михаила Ванина

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24 ноября 2021, 19:27 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото канцелярии президента Латвии

В Латвии новый посол России Михаил Ванин. Президент Латвии Эгилс Левитс встретился с послом РФ и принял верительные грамоты.



Встреча проходила в определенно закрытом режиме: о чем беседовал посол РФ Михаил Ванин не сообщалось СМИ. Но стало известно, что посол РФ вручил президенту Латвии верительные грамоты, а также был аккредитован в Латвии, вместе с послами Косово и Анголы.

Фото канцелярии президента Латвии



Известно, что нынешний посол РФ в Латвии Михаил Ванин окончил юридический факультет МГУ, был послом РФ в Словении (2004-2009), в Дании (2012-2018).

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