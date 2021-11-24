Памяти Нины Ивановны Руслановой

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24 ноября 2021, 19:20 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Всего две недели не дожила до своего дня рождения актриса Нина Ивановна Русланова. Ушла легенда, целая эпоха…

С какой, простите, быстротой уходят те, кто дарил нам радость, формировал наши взгляды, стал практически родным – страшно просто! Этот год, увы, оказался «урожайным» на известные имена. И от этого еще больнее…



Мне повезло взять интервью у Нины Ивановны. Это было много лет назад, но тот разговор я помню…



Удивительно энергичная, искренняя, талантливая женщина. Все в ней говорило о сильном характере: как она «взмахивала» руками, как открыто смотрела и совершенно не выбирая «выражений» говорила то, что считала нужным…



Приведу отрывки из того интервью…



- Нина Ивановна, у вас есть «свой» режиссер?



- У меня есть понятие – «талантливый режиссер» или нет! Я люблю талантливых людей! С ними все просто и ясно: четко объясняют свою позицию, ставят конкретно задачи… Я говорю сейчас о режиссерах, с которыми работала. Не люблю, знаете, «выпендреж» и «заумность». Когда человек пытается что-то из себя показать, а на деле – ничего, то меня это всегда раздражает… И я могу даже резко высказаться – сказать то, что думаю.



- Но не всем нравится откровенность…

- Пусть не нравится! Я такая! Если мне не нравится что-то, то я непременно это скажу! Люди ценят откровенность. А что я должна делать? Молчать в тряпочку? Нет, это не для меня.



- Нина Ивановна, а вы часто спорите с режиссерами, с коллегами?



- Бывает! Это же творческий процесс. Люблю людей, которые преданы делу, умеют прислушиваться к другим. У нас у всех свой характер… Я не сахар, и не пряник, чтобы всем нравится!



Вот в этой откровенности была вся Нина Ивановна Русланова… для меня… Откровенность и энергия, которые сражали собеседника…



Царствие Небесное!

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