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Instagram наложил ограничения на аккаунт Шукшиной из-за «фейков» о вакцинации

, 19:07

Instagram наложил ограничения на аккаунт Шукшиной из-за «фейков» о вакцинации
Фото: imago-images.de

Российские пользователи Instagram сегодня обнаружили, что социальная сеть начала ограничивать аккаунты известных персон, которые публикуют фейки и выступают против вакцинации, QR-кодов и других мер борьбы с COVID-19.

24 ноября многие пользователи Instagram обратили внимание, что при попытке подписаться на страницу Марии Шукшиной, соцсеть переспрашивает пользователя, уверен  ли он, что хочет подписаться на аккаунт.

«Этот аккаунт неоднократно публиковал ложную информацию, которая проверялась независимыми экспертами по проверке фактов или нарушила Нормы сообщества», — говорится в сообщении на странице Марии.

Instagram наложил ограничения на аккаунт Шукшиной из-за «фейков» о вакцинации

Страница Марии Шукшиной пропала из перечня подписок и из поиска. Напомним, что актриса многократно подвергала критике меры принимаемые для борьбы с COVID-19, выступала против вакцинации.

Ранее Шукшина ответила на публичное письмо врачей ковидных больниц, предложивших противникам вакцинации сходить на экскурсию в «красные зоны», чтобы те оценили масштабы смертности от ковида и изменили свою позицию.

Шукшина в ответ посоветовала авторам обращения прогуляться в «зеленые зоны», где царят «здоровый образ жизни и отсутствие страха и паники».

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