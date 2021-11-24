Президента Латвии обвинили в неспособности быть сильным лидером

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24 ноября 2021, 18:31 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Да уж, не везет так не везет нынешнему президенту Латвии Эгилсу Левитсу: оппозиционная партия «Союз зеленых и крестьян» пригласил главу страны на консультацию о целях его дальнейшей деятельности.

Почему же возникло такое желание у оппозиции?

По мнению СЗК, все отчетливее вырисовываются проблемы с лидерством президента Латвии, как главы государства.

«Очевидно, что в сложные для страны моменты Левитс просто не может или не хочет выполнять свои президентские обязанности, и исчезает за «высокими стенами своего замка», не будучи в состоянии адекватно реагировать на события в обществе», - заявил СЗК.

Объединение оппозиционных партий считает, что президент Латвии не может быть сторонним наблюдателем, особенно сейчас, когда стране нужен сильный лидер. Самая большая проблема г-на Левитса – отсутствие авторитета и самый низкий рейтинг за все время его правления. Президент Латвии не сумел сплотить латвийское общество и более того, допустил антидемократические действия правящей коалиции, которая необоснованно ограничила действие мандатов народных избранников в Сейме и думах самоуправлений.

По мнению оппозиции, в условиях пандемии, когда Кабинет министров демонстрировал растерянность, непоследовательность и недееспособность принимать решения, президент не воспользовался возможностью созвать внеочередное заседание правительства, чтобы принять важные для общества решения, но зато занимался политическим шантажом при выдвижении своего советника на должность судьи конституционного суда, тем самым, показал непростительное поведение, так как это могло существенно повлиять на репутацию КС и доверие к его решениям.

Какой нынче рейтинг у президента Латвии?

По мнению исследовательского агентства Латвии, немного более 20% - критически низкий показатель!

Все, о чем заявили оппозиционеры – верно! Латвийцы не воспринимают «иностранца» на посту президента Латвии. Тем более, что никаких конкретных действий нет! Есть только рассуждения, разговоры и непомерные траты государственных финансов.

Сегодня время действовать, а не рассуждать!

Но у меня вопрос: разве оппозиционные партии только сейчас увидели несостоятельность президента? Видимо, да! Тогда, когда коснулось своих же «народных» избранников: тем, кто отказался от вакцинации просто указали на дверь!

О какой законности и демократии в Латвии идет речь?

Мне вспомнился один случай: моей помощи, помощи журналиста (огласка) попросил обычный житель Латвии… Суть дела заключалось в том, что в период ЧС, когда работа происходила на «удаленке», ему пришло письмо, что он должен одной латвийской фирме некоторую приличную сумму… Суть в том, что этот «долг» был датирован 2003 годом! Вдумайтесь только! Якобы, он не заплатил за услуги. Интересно то, что он предоставил в качестве доказательств чеки, которые сохранились за тот период. Человек подал в суд, чтобы обелить свое имя и ждал справедливого решения суда! Латвийские законники в суде, увы, не посчитали нужным даже рассмотреть эти чеки, и человеку «наваяли» по полной! Просто суд проигнорировал доказательства!

Мне стало интересно, а много ли таких ситуаций в Латвии? И я занялась «исследованием». Если честно, то столько писем, которые мне приходили от людей, не успевала анализировать! Обратилась к юристу… Ответ поразил: «Ну, как есть! Заплатили они так заплатили!»

Почему так происходит в Латвии? Почему такое беззаконие?

Выскажу свое мнение, которое, кстати, подтвердили многие политики! У правительства страны нет денег! Но есть миллиардные долги! Куда испарились финансы – догадаться не так сложно! Чтобы пополнить свой бюджет, видимо, было дано «тихое» указание, взыскать с народа в период, когда ЧС! Посудите сами: человеку приходит письмо от коллекторов, судебных исполнителей и т.д. Требуют денег! Оплата должна быть произведена в течение десяти дней! А, чтобы выяснить о непонятном долге, увы, нужно, как минимум, месяц в условии пандемии! В любой государственной организации могут сказать, что «мол, ЧС – подождите». А судебные исполнители требуют, арестовывают счета и т.д.

Что мы видим, народ бесправен, но, уму непостижимо, когда в период ЧС, локдауна судебные исполнители рапортуют, что они СОБРАЛИ с народа более двух миллионов! И это все происходит под прикрытием юристов, министерства юстиции, правительства!

Были и другие случаю, когда коррупция полиции, следователей просто зашкаливала: оказывается, в Латвии можно избить на улице человека, довести его до инвалидности и не понести за это наказание! Таких примеров достаточно! Так о какой законности тогда можно говорить в этой несостоявшейся стране!? Оказывается, можно убить 54 человека (обрушение здания) и выйти правительству сухим из воды! Более того, получить за это орден! В Латвии, чтобы получить пост, награду нужно «истребить» людей! Такой вот закон! Закон ликвидации.

Знаете, я боюсь своих мыслей… «Картинки» будущего я иногда вижу и говорю об этом. Так было с выборами этого правительства: после выборов я сказала, что народ умоется слезами от таких избранников народа! Что мы видим сейчас в латвийском обществе? Еще немного и народ «взорвется»!

Каким я вижу будущее Латвии? А его нет! Маленькая страна распродана в конец! Возможно, будет чей-то штат… Думаю, что наши внуки, возможно, дети увидят это!

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