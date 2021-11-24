Обязательная вакцинация для людей 60 лет и студентов вводится в Ленинградской области

Аргументы Недели → Общество 13+

24 ноября 2021, 18:19 Источник: РИА Новости

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции вводится в Ленинградской области для граждан старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями, а также для студентов вузов и колледжей старше 18 лет, у которых нет медотводов.

Глава регионального Роспотребнадзора Ольга Историк сообщила об обязательной вакцинации для некоторых граждан на заседании областного правительства в среду.

В постановлении Роспотребнадзора о дополнении внесения изменений в постановление о вакцинации в Ленобласти уточняется, что вакцинироваться положено людям, достигшим 60-летнего возраста и страдающих хроническими заболеваниями и не имеющих медотводов и студентам старше 18 лет, которые обучаются в средних специальных учебных заведениях и вузах.

Историк уточнила, что федеральные госслужащие, те, которые осуществляют свою деятельность, расположенную на территории Ленинградской области, должны быть вакцинированы должным образом.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости