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Обязательная вакцинация для людей 60 лет и студентов вводится в Ленинградской области

, 18:19 Источник: РИА Новости

Обязательная вакцинация для людей 60 лет и студентов вводится в Ленинградской области
Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции вводится в Ленинградской области для граждан старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями, а также для студентов вузов и колледжей старше 18 лет, у которых нет медотводов.

Глава регионального Роспотребнадзора Ольга Историк сообщила об обязательной вакцинации для некоторых граждан на заседании областного правительства в среду.

В постановлении Роспотребнадзора о дополнении внесения изменений в постановление о вакцинации в Ленобласти уточняется, что вакцинироваться положено людям, достигшим 60-летнего возраста и страдающих хроническими заболеваниями и не имеющих медотводов и студентам старше 18 лет, которые обучаются в средних специальных учебных заведениях и вузах.

Историк уточнила, что федеральные госслужащие, те, которые осуществляют свою деятельность, расположенную на территории Ленинградской области, должны быть вакцинированы должным образом.

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