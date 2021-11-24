Челябинцам расскажут о символичном значении зеленого цвета

Аргументы Недели → Общество

24 ноября 2021, 17:22 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Информационные центры по атомной энергии (ИЦАЭ) Челябинска и Екатеринбурга проведут первый совместный public talk.

25 ноября художник, лектор, популяризатор изобразительного искусства и сотрудник библиотеки им. В. Г. Белинского Надежда Маценко расскажет об использовании зеленого цвета в искусстве. Одно из его символичных значений связано с природой.

Еще одним лектором станет кандидат физико-математических наук Андрей Ворох. Он расскажет о зеленом с позиции физики: почему этот цвет важен для наших глаз, как устроена цветопередача центрального компонента радуги.

Кандидат химических наук, доцент кафедры химии твердого тела и нанопроцессов ЧелГУ Федор Ярошенко даст ответ, правда ли, что радиоактивные вещества и процессы, связанные с радиоактивным излучением, всегда сопровождаются зеленоватым или голубоватым свечением.

Перед public talk состоится мастер-класс художницы Ольги Антипиной «Пятно», посвященный пятнам в живописи и их цветовому разнообразию.

Мероприятие «Физика цвета: зелёный» пройдет в ИЦАЭ Челябинска. Начало в 19 часов, адрес — улица Энгельса, 107. Для участия необходимо пройти бесплатную регистрацию на сайте timepad.ru.

Важно: посетителям от 18 лет и старше необходимо подтвердить свой «зеленый статус» посредством предъявления сертификата о вакцинации с QR-кодом или медицинского документа, подтверждающего вакцинацию или перенесенное заболевание коронавирусной инфекцией не более 6 месяцев назад.

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