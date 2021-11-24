Антиваксер Анастасия Метельская, известная как блогер Клава Белова, умерла от ковида

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24 ноября 2021, 16:19

фото: pixabay.com

Подмосковный общественный деятель Анастасия Метельская, известная в соцсетях как блогер Клава Белова, выступавшая против вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, заразилась ковидом и скончалась.

Антиваксер умерла еще 14 ноября. 7 ноября противницу прививки госпитализировали с высокой температурой и поражением легких. В коронавирусном госпитале в Домодедово врачи подключили пациентку к аппарату ИВЛ. Медики боролись за жизнь женщины, но она умерла.

Анастасия Метельская в ходе своей антипрививочной деятельности писала в соцсетях, что коронавирус специально создан для уничтожения населения с помощь вышек 5G, призывала не прививаться "неизвестной жижей" и называла введение QR-кодов и масочного режима "цифровым концлагерем".

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