Антиваксер Анастасия Метельская, известная как блогер Клава Белова, умерла от ковида
24 ноября 2021, 16:19
Подмосковный общественный деятель Анастасия Метельская, известная в соцсетях как блогер Клава Белова, выступавшая против вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, заразилась ковидом и скончалась.
Антиваксер умерла еще 14 ноября. 7 ноября противницу прививки госпитализировали с высокой температурой и поражением легких. В коронавирусном госпитале в Домодедово врачи подключили пациентку к аппарату ИВЛ. Медики боролись за жизнь женщины, но она умерла.
Анастасия Метельская в ходе своей антипрививочной деятельности писала в соцсетях, что коронавирус специально создан для уничтожения населения с помощь вышек 5G, призывала не прививаться "неизвестной жижей" и называла введение QR-кодов и масочного режима "цифровым концлагерем".
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