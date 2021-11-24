Росфинмониторинг предупредил россиян, что письма о начислении страховых накоплений - мошенничество

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24 ноября 2021, 16:10 Источник: ТАСС

Почтовые ящики, Виктор Лисицын/globallook.com

Росфинмониторинг предупредил граждан, что письма о начислении страховых накоплений, рассылаемых от лица сотрудников службы,- мошенничество.

«Росфинмониторинг обращает внимание на участившиеся случаи мошенничества, когда злоумышленники от лица сотрудников службы рассылают письма, в том числе направленные по электронной почте, о начислении страховых накоплений и требованием оформления возврата вручную через специальную форму»,- говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Авторы обращения просят иметь в виду, что в соответствии с российским законодательством Росфинмониторинг не имеет полномочий по возмещению вреда и выплате компенсаций гражданам.

«Сохраняйте бдительность и не передавайте мошенникам данные своих банковских карт и пароли, а также другую личную информацию»,- говорится в обращении.

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