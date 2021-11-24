Челябинскому детскому саду вернут часть здания

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24 ноября 2021, 15:00 Татьяна Михайлова

Фото со страницы Алексея Текслера в Instagram

Решить проблему помог губернатор Алексей Текслер.

Сегодня глава региона на своей инстаграм-странице рассказал о судьбе детского сада №40 «Какаду», который находится на Северо-Западе Челябинска. Случилось так, что одна часть здания, в котором он располагается, принадлежала городу, а вторая — частному собственнику. Арендодатель решил продать свою часть, из-за этого воспитанники «Какаду» оказались без бассейна и кабинетов дополнительного образования.

«Был реальный риск потерять эту часть детского сада, который строился как один объект. С этой проблемой ко мне обратились родители, о ней писали СМИ. Сейчас исправляем несправедливость. Выделил средства на выкуп второй части здания и на ремонт. Бассейн и кабинеты вернутся детям», — рассказал губернатор.

Алексей Текслер добавил, что в Челябинской области ведется работа по открытию современных детских садов. В 2021 году будут сданы 10 учреждений.

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