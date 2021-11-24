Жителей Челябинской области предупредили об опасности тонкого льда

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24 ноября 2021, 14:44 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

На водных объектах Челябинской области продолжается ледостав.

Во время пресс-конференции, которая состоялась в пресс-центре «Гранада Пресс», заместитель начальника Челябинского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС» Ирина Попова рассказала о толщине льда на водоемах, за которыми ЦГМС ведет наблюдение в зимний период. На большинстве рек, где установился ледостав, толщина льда варьируется от 4 до 12 сантиметров. В прибрежной зоне озер — 10-17 сантиметров. Так как лед пока тонкий, замеры толщины ведутся только в прибрежной зоне озер. Толщина на разных участках может значительно отличатся.

Эксперты напоминают, что безопасной считается толщина минимум 12 сантиметров. Южноуральцев призывают быть предельно осторожными: не выходить и не выезжать на лед, не выбирать для рыбалки удаленные места и не оставлять детей без присмотра.

В 2021 году, в весенний и осенний периоды, Поисково-спасательная служба Челябинской области провела 36 операций по спасению провалившихся под лед. На Южном Урале регулярно проводятся беседы с жителями об опасности тонкого льда, лекции в образовательных организациях. Злостных нарушителей правил безопасности могут оштрафовать. Как сообщили в региональном министерстве общественной безопасности, составлять протоколы об административных нарушениях могут уполномоченные представители муниципалитетов.

Добавим, что на территории Челябинской области расположено 6788 водных объектов. На контроле у региональных ведомств и служб 90 мест массового выхода на лед, на них регулярно проводятся рейды с участием МЧС, полиции и общественных организаций.

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