Электронную почту россиян атаковали мошенники с предложением начислить возврат страховых накоплений

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24 ноября 2021, 14:47

Фото: pixabay.com

Сегодня по всей стране на e-mail начали массово приходить подозрительные письма — уведомления о том, что был начислен возврат страховых накоплений. На форумах уже сотни вопросов россиян, которые недоумевают, переходить по ссылке или нет. Забегая вперед, отвечаем — ни в коем случае.

Письма приходят от имени разных «специалистов» из «службы фин. мониторинга». Обращение по имени-отчеству отсутствует. В уведомлении сообщается: «В соответствии с последними поправками к закону № 167-ФЗ Вам был начислен возврат страховых накоплений, но из-за возникших проблем с переводом мы не смогли провести его в автоматическом режиме». Причем, в оригинале текста в одном предложении сразу несколько грамматических ошибок.

Далее говорится, что необходимо завершить оформление вручную и нажать на кнопку «Оформить возврат». В конце письма заботливая «служба фин. мониторинга» напоминает, что при возникновении трудностей, необходимо обратиться в МФЦ по месту жительства.

Те, кто попытался перейти по ссылке, пишут на форумах, что антивирусные программы тут же обнаружили попытку запустить опасный компьютерный вирус — троян.

К сожалению, пока почтовые сервисы не распознают данные письма как спам. Будьте внимательные, и предупредите своих близких.

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