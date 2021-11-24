Фермеры из Динского района и казаки Калининского РКО просят власть защитить их права

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24 ноября 2021, 12:53

В Краснодаре состоялась вторая пресс-конференция с участием бывшего учредителя Васюринского МПК Александра Куткова, динских фермеров и казаков Калининского РКО, на которой они рассказали о предварительных итогах работы комиссии по земельным вопросам при администрации Краснодарского края, о подвижках в расследовании уголовных дел и ситуациях, которые до сих пор остаются без внимания должностных лиц.

19 ноября 2021 года, спустя четыре месяца со дня проведения первой пресс-конференции, в Краснодаре снова собрались бывшие руководители Васюринского МПК, фермеры Динского района и казаки из Калининского района, которые решили поделиться результатами проделанной администрацией края и правоохранительными органами работы, а также рассказать о неразрешенных проблемах.

Напомним, на июльской встрече бывший учредитель Васюринского МПК Александр Кутков рассказал о якобы совершенном в отношении него мошенничестве. По рассказу Куткова, крупный кубанский бизнесмен Сергей Фурса приобрел у него двухмиллиардное имущество предприятия за 720 тысяч рублей. Сам экс-владелец МПК считает, что его при этом обманули. По словам Александра Куткова, после этого финансовое состояние предприятия стало ухудшаться. По его мнению, процесс этот походил на умышленный развал хозяйства. В частности, с баланса «исчезали» активы общества, значительно сократилось количество рабочих мест, а также суммы поступающих в казну налогов.

Затем в отношении бывших собственников предприятия Куткова Александра и Куткова Николая была инициирована процедура банкротства. При этом, причиной банкротства послужили иски супруги Сергея Фурсы – Татьяны Фурсы, что, как убежден Александр Кутков, стало не только нарушением их соглашений к договору купли-продажи предприятия, но и норм Гражданского кодекса РФ.

Также о своих проблемах и судебных спорах рассказали фермеры и собственники, чью землю, как они считают, удерживает агрохолдинг «Васюринский» уже полтора года. Фермеры считают, что их земля используется предприятием незаконно. А те условия по разрешению конфликта, которые предлагают владельцы агрохолдинге Сергей Фурса и Денис Иванов Денис - неприемлемы и наносят им ущерб.

На пресс-конференции люди просили администрацию края и правоохранительные органы помочь в разрешении конфликта. По их мнению, судебные споры с агрохолдингом, в которые они оказались втянуты, проигрываются ими «благодаря» тому, что в суды предоставляются документы, в чьей подлинности стоит усомниться и проверить ее при участии правоохранительных органов.

Присутствовавший на встрече полномочный представитель губернатора Вячеслав Легкодух напомнил, что в крае создана рабочая группа, перед которой стоит задача тщательно разобраться в каждом конкретном случае с выездом на место. Что касается уголовной составляющей в данном споре, то решения принимают правомочные правоохранительные органы.

В свою очередь казаки из Калининского РКО сообщили о своих подозрениях в том, что со стороны руководства общества допускаются серьезные нарушения, и настаивали на серьезном разбирательстве. В отношении определенных лиц в правоохранительных органах края уже зарегистрирован ряд сообщений о преступлениях коррупционной направленности. Казаки просили атамана Кубанского казачьего войска Власова А.И. принять их и вникнуть в нужды Таманского общества. Поскольку сами казаки, по их собственным словам, «уже потеряли веру в истинное предназначение Казачества».

Данная площадка для диалога возникла стихийно, ее появление было связано с невозможностью людей докричаться до органов власти и компетентных ведомств.

19 ноября на встрече с общественностью Александр Кутков выразил благодарность администрации Краснодарского края и правоохранительным органам Кубани за то, что они все-таки обратили внимание на его проблему. По его словам, Следственным отделом по Карасунскому округу проводится дополнительная проверка действий сторон на предмет мошенничества при выкупе активов Васюринского МПК. Следователи, по словам Куткова, выполняют свою работу тщательно и принципиально: вызывают дополнительных свидетелей, чьи показания могут оказаться важны для составления объективной картины случившегося. Кутков выразил надежду, что объективные результаты проверки будут способствовать вынесению справедливого процессуального решения.

В свою очередь фермер Наталья Чернова сообщила о двух победах в суде кассационной инстанции против агрохолдинга «Васюринский». Суд отменил решения нижестоящих инстанций по землям фермеров Черновой и Фроловой. И если динская фемида и краевой суд фактически признали бессилие собственников земель Васюринским МПК, то Четвертый кассационный суд заставил поверить в обратное.

Однако, по словам Черновой, у остальных фермеров земельные споры продолжаются, медиация административной комиссии по решению земельных вопросов пока не привела к каким-то серьезным сдвигам. Другие фермеры, выступающие на конференции, например, заявили, что находятся не только в судебных тяжбах, но и под уголовным прессингом. По их мнению, инициирует этот прессинг все то же руководство агрохолдинга «Васюринский».

В списке пострадавших также промышленные предприятия из Краснодара и Тимашевска, в частности ООО «Инжиниринг-Антикор», собственником которого является Линенко А.А. И фермеры, и предприниматели обратились к Вячеславу Легкодуху с просьбой – обратить-таки внимание на то, что происходит вокруг Васюринского МПК.

«Сколько еще нужно примеров, и сколько фактов, чтобы компетентные органы, наконец, прозрели и увидели настоящее лицо бизнеса, скрывающего деньги на кипрских офшорах?», - заявил один из выступавших.

В третьей части конференции казаки Таманского отдела кубанского казачьего войска напомнили о том, что на протяжении четырех лет пытаются донести до краевого атамана и сотрудников правоохранительных органов свои подозрения. По их мнению, деятельность Калининского РКО и сельхозкооператива «Казачий стан» требует тщательнейшей финансовой проверки. Пришедшие на пресс-конференцию были глубоко убеждены, что проверка эта может вскрыть факты казнокрадства.

В данный момент дело в отношении директора СК «Казачий стан» Олейник по ст.159 УК РФ находится в суде. А дело в отношении районного атамана Кривоносова для передачи в суд, по мнению казаков, всячески задерживается.

Казаки боятся, что многомиллионные «пробелы» в казне и общая неустроенность районного общества так и останутся без внимания, а лица, в ней повинные, не понесут за это ответственности. Полномочный представитель губернатора Вячеслав Легкодух пообещал передать протокол конференции атаману ККВ Александру Власову, чтобы тот вник в суть конфликтной ситуации и услышал голоса рядовых казаков.

По итогам конференции Вячеслав Легкодух пообещал продолжить работу рабочей группы, чтобы последовательно добиваться разрешения конфликтов между фермерами и агрохолдингом Васюринский. Участники встречи снова обратились к администрации края и правоохранительным структурам с просьбой о защите их прав и восстановлении справедливости.

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