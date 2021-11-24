Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир выступил против запрета упоминать национальность преступников

Аргументы Недели → Общество 13+

24 ноября 2021, 12:46 Источник: Общественная служба новостей

Автозак, Dmitry Golubovich/globallook.com

Секретарь Союза журналистов России и вице-президент международной Федерации журналистов Тимур Шафир выступил против законопроекта, внесенного в Госдуму чеченским парламентом.

Законопроект касается запрета СМИ упоминать национальность и вероисповедание преступника. «Мы здесь упираемся в очередной запрет. Не поправку, рекомендацию, а очередной запрет российским СМИ делать что-то, что не противоречит ни основному закону нашей страны, ни одному из ключевых законов нашей страны — закону “О средствах массовой информации”. Неужели мы считаем, что этот запрет, даже если он будет принят, сработает во благо?» — сказал Тимур Шафир и интервью «Общественной службе новостей».

По его мнению, такие поправки к закону о СМИ приведут к еще большим проблемам и напряженности в обществе.

«Я не считаю, что проблема является настолько острой, что требует вмешательства и изменения, причем такого давящего. Я считаю, что эти изменения, если предположить, что они будут, приведут лишь к дополнительному вороху проблем, сложностей, трактования, в которых мы все увязнем, и эта тема раздуется лишь еще больше», — заключил Шафир.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости