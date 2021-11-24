Никто точно не знает, сколько мигрантов в России

Аргументы Недели → Общество 13+

24 ноября 2021, 12:10

По данным МВД, в России сейчас около семи миллионов иностранных граждан. Секретарь Совбеза РФ Н. Патрушев заявил, что масштабный приток мигрантов несёт серьёзные риски роста преступности, межэтнических и межрелигиозных конфликтов, массовых беспорядков. Глава Следственного комитета А. Бастрыкин отметил учащение противоправных действий, совершаемых иностранцами, и призвал к ужесточению миграционного контроля. Мэр Москвы С. Собянин поручил нанимать на стройки граждан России в ходе реновации жилья.



Растёт межэтническая напряжённость, и виной тому прежде всего ухудшение экономической ситуации. Гастарбайтеры страдают первыми, поскольку от них работодателю избавиться проще всего (в 18%‑ный рост преступлений против иностранцев включены не только столкновения на улице, но и обманы со стороны работодателя). Преступлений, совершаемых мигрантами, всё же больше, чем преступлений против мигрантов. Среднестатистически совершают преступления чаще россиян – приблизительно в три раза.



Россия занимает пятое место в мире по численности принимаемых мигрантов, и при этом, увы, наша миграционная политика только формируется. В этом отношении мы сильно отстаём от мировых лидеров. Рычаги регулирования не созданы, необходимое законодательство отсутствует. Кроме патентной системы и квотирования, у нас ничего нет.



Сейчас невозможно с достаточной точностью ответить даже на вопрос о том, сколько мигрантов в стране. Причём современные методы позволяют это сделать. Речь о факторах, оставляющих цифровой след, – о телефонных звонках, денежных переводах. Но таких масштабных исследований в России ещё не было.



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