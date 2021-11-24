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Сегодня актрисе Наталье Крачковской исполнилось бы 83 года

, 11:59

Сегодня актрисе Наталье Крачковской исполнилось бы 83 года

Сегодня могло бы исполниться 83 года советской и российской киноактрисе и заслуженной артистке РФ Наталье Крачковской.

Наталья Леонидовна Крачковская родилась 24 ноября 1938 года в Москве. Ее отец был майором. После окончания школы подала документы в историко-архивный институт и одновременно во ВГИК.

За более чем пятьдесят лет кинокарьеры Крачковская снялась в девяносто с лишним фильмах. В большинстве картин актриса играла второстепенные, но яркие и запоминающиеся, «характерные» роли. Самыми ее известными ролями были роли в фильмах: «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Эта весёлая планета» и «Не может быть!»

В 1990-е Крачковская часто снималась в фильмах Аллы Суриковой, Леонида Гайдая и Михаила Кокшенова.

В 2009 году Наталья Крачковская перенесла тяжелейший инсульт. После чего ей был установлен кардиостимулятор. Актриса умерла от инфаркта на 78-м году жизни 3 марта 2016 года в Москве.

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