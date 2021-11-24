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Александр Масляков сегодня отмечает юбилей: телеведущему исполнилось 80 лет

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Александр Масляков сегодня отмечает юбилей: телеведущему исполнилось 80 лет

Сегодня свой день рождения отмечает советский и российский телеведущий, а также заслуженный деятель искусств РФ Александр Масляков. Ему исполняется 80 лет.

Александр Васильевич Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске. Его отец был военным лётчиком и штурманом, а мать домохозяйкой. Детство Александра прошло в Челябинске. После окончания войны семья с отцом проживала в Баку, а после в Москве, где мальчик и учился в школе. Масляков окончил в 1966 году энергетический факультет Московского института инженеров транспорта.

А после окончания ВУЗа работал в проектном институте «Гипросахар». В 1964 году, ещё будучи студентом четвёртого курса МИИТ, начал работать на телевидении, в Главной редакции программ для молодёжи. Александр Масляков успел побывать ведущим таких программ, как: «Клуб весёлых и находчивых», «Алло, мы ищем таланты!», «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!», «Адреса молодых», «Спринт для всех», «Вираж», «Весёлые ребята», «12 этаж» и «Молодцы».

Александр был самым первым ведущим передачи «Что? Где? Когда?». Масляков являлся председателем жюри телешоу «Минута славы».

В 1971 году телеведущий женился на режиссере Светлане Семеновой. У пары есть сын.

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