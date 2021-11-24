Главврач Коммунарки Денис Проценко — антипрививочникам: вы не имеете морального права проигнорировать наше письмо

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24 ноября 2021, 11:20 Источник: Telegram

Денис Проценко, фото из соцсетей

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал действия известных людей, публично высказывающихся против вакцинации, страшными по своим последствиям. Он считает, что они не имеют морального права проигнорировать обращенное к ним открытое письмо медиков.

«Мы живём в век, когда мнение профессионалов в любой отрасли может запросто развеять какой-нибудь известный человек. Сам ли он введён в заблуждение или просто хайпует – неважно. Последствия – вот что страшно!», - написал Проценко в своем телеграм-канале.

Главврач больницы в Коммунарке напомнил:«Скоро два года, как все мои коллеги из разных регионов, врачи, сестры не выходим из «красных зон» и бьемся за каждого пациента». По его мнению, прививка от коронавируса - единственное спасение. «Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе мы так и будем бороться с последствиями 5, 6, 7, … волн», - написал Проценко.

Главврач рассказал, что побудило его и коллег написать открытое письмо публичным людям, активно пропагандирующим свою антипрививочную позицию. «Даже мои друзья и знакомые на мои факты пытаются мне привести «контраргументы» о «вакцинации о ограничительных мерах» довольно известных и уважаемых в нашей стране сограждан. Как оказалось, не только я нахожусь в такой ситуации. Поэтому мы с коллегами решили обратиться с открытым письмом ко всем, кто продолжает не верить в серьёзность происходящего. Пусть придут к нам в наши больницы, в «красные зоны», пусть своими глазами увидят, как люди ведут борьбу за каждый глоток воздуха, пусть сами послушают истории наших пациентов, которые поверили им, а не нам, врачам».

« Вы все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение, просто не имеете морального права проигнорировать наше открытое письмо», - написал Проценко.

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