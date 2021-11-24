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Нейросети прогнозируют, что пик четвертой волны пандемии в России придется на 22 декабря

, 10:39 Источник: ТАСС

Нейросети прогнозируют, что пик четвертой волны пандемии в России придется на 22 декабря
Фото: pixabay.com

Пик четвертой волны пандемии коронавируса придется на конец декабря. Такой прогноз дали специалисты пермского резидента инновационного центра «Сколково» компании «Промобот», протестировав нейросеть.

По прогнозу компании, пик четвертой волны в России придется на 22 декабря.

«При тестировании нейросети на наборе данных о росте и спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и других странах, а также на основе статистики вакцинации, специалисты получили прогноз о дате прохождения пика четвертой волны коронавируса. По данным специалистов, пик придется на 22 декабря -- после этой даты число новых зараженных вновь пойдет на спад»,- рассказал ТАСС директор по развитию компании Олег Кивокурцев.

Вероятность прогноза — 93%. По словам Кивокурцева, пик может наступить на несколько дней раньше из-за того, что ограничительные меры во время четвертой волны гораздо слабее, чем в предыдущие.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что пандемия COVID-19 в России отступит через полтора-два года. 

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