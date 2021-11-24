В Ростовской области предпринимателям опять не повезло: новый рынок оказался неприспособленным для торговли

Аргументы Недели → Общество 13+

24 ноября 2021, 10:01

Фото: pixabay.com

В Ростове-на-Дону торговцам, выселенным с территории старого аэропорта, предоставили альтернативные площадки, одна из которых, мягко говоря, вызывает немало вопросов. Грязь, мусор, неправильное хранение продуктов и несоблюдение антиковидных мер – к сожалению, «Агро Молл» к торговле приспособлен очень плохо.

Весной этого года оптовые рынки в Аксайском районе, расположенные на въезде в Ростов-на-Дону, оцепили силовики. «Атлант-Юг», «Атлант-Сити», «Оптово-овощной», и «Строительный» – торговлю на всех данных площадках неожиданно остановили в приказном порядке. Что именно случилось, сразу никто не понял. Владельцы точек лишь получили уведомления о расторжении договора аренды. Несколько тысяч шокированных предпринимателей, работавших там далеко не первый год, оказались на улице.

Вскоре стало известно, что закрытие рынков связано с уголовным делом в отношении главы Аксайского района Виталия Борзенко и его соучастников из семьи Бабаевых. Злоупотребление должностными полномочиями, присвоение земельных участков – следователям было чем заняться. Собственно, последний пункт и сыграл злую шутку с торговцами. Рынки находились как раз на, вероятно, незаконно захваченной территории.

Куда бежать? А главное – куда девать скоропортящиеся овощи и фрукты? Торговцам было необходимо срочно найти другие площадки для торговли. Временно им предложили территорию старого аэропорта на проспекте Шолохова в Ростове. Но только до 1 ноября. А когда срок истек, вдруг появилась хорошая новость: до конца года в области построят сразу четыре рынка, на которые смогут переехать желающие. Полностью ввести площадки в эксплуатацию пообещали в течение за нескольких лет. Все они находятся в разных местах.

Так, в Азовском районе строят самый крупный объект — логистический комплекс. Целых 280 тысяч квадратных метров торговых площадей. Работы окончательно завершат к 2023 году.

Комплекс «Южный хаб», тоже очень большой по территории – свыше 180 га, расположен под Батайском. Торговать там можно продуктами питания и вещами. Окончательно комплекс будет доведен до ума в 2024 году, но в ближайшее время продавцы уже могут начать работать. Вторая строящаяся оптово-розничная торговая площадка – «Донской базар». Находится в поселке Койсуг Азовского района.

И, наконец, четвертый участок – рынок «Агро Молл», реализующий оптом овощи и фрукты. Расположен на территории хутора Ленина в Аксайском районе, вместе со складами займет около 87 тыс. кв.м. Первые предприниматели уже радостно приступили к выкладке товара. Вот только действительно ли это место, в отличии первых трех, подходит для торговли?

В телеграм-каналах уже появилась информация, о том, что «Агро Молл», вероятно, контролирует азербайджанская диаспора. Более того, пишут, что этот логистический центр – лишь новое название для структур экс-владельца ранее закрытых многострадальных аксайских рынков.

СМИ узнали, что земли, на которых строится рынок, числятся за ООО «Вертикаль». Учредитель – никому не известный 30-летний житель Ростова Никита Денисов. Тем временем в проектной документации указано, что на возведение «Агро Молла» собираются потратить не менее 2,5 млрд рублей. Странно, не так ли? Откуда у не фигурирующего нигде гражданина такие средства? Кроме того, в некоторых изданиях пишут, что именно «Вертикаль» владеет частью земель в Аксайском районе, где, напомним, и происходили печальные события, описанные в начале материала.

Немало вопросов вызывает и новый директор рынка Ахмедов, имя которого, возможно, связано с недавним скандальным расследованием по осваиванию многомиллионного муниципального контракта на благоустройство парка. По версии журналистов, не исключено, что он также может быть в одной лодке с некоторыми лицами, фигурирующими в уголовных делах.

Между тем строительство «Агро Молла» пока проходит неспокойно Местные жители крайне недовольны таким соседством и уже организовали сбор подписей против возведения торгового объекта. Причем, причины для этого у них весьма весомые.

Начнем с того, что хутор Ленин находится на трассе М-4 «Дон», по которой постоянно идут большегрузы. Плюс рядом стоят складские помещения маркетплейсов-гигантов. К слову, съезд с трассы и въезд на рынок совершенно не готовы. Нет асфальта на дороге, отсутствуют указатели.

К тому же, те, кто жил рядом с рынками, знают, что чаще всего это антисанитария и бесконечные стайки нетрезвых компаний. О тишине, чистоте и безопасности можно забыть.

На самой площадке о порядке не слышали. Биотуалеты, источающие не самый приятный аромат, поставили прямо рядом ларьками с едой. Стоит ли говорить, что продавцы за редким исключением не надевают маски или в лучшем случае носят их на подбородке? За этим никто не следит. Не соблюдается и социальная дистанция, соответствующей разметки нет.

Торгуют чаще всего прямо с машин. Ящики с фруктами стоят на земле. Немалая часть товара лежит под открытым небом, о тентах мало кто позаботился. Мусор, везде размокшие коробки, раздавленные помидоры. Контейнеры с отходами забиты до отказа. Санитарно-эпидемиологические нормы, говорите?

С таким подходом «Агро Молл» вряд ли сможет заменить закрытые рынки. Труднодоступность, грязь, неготовность к всевозможным погодным условиям – предпринимателям, торгующим на этой площадке, можно только посочувствовать. Долго ли они продержатся в таких условиях?

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости