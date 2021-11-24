Первый вице-спикер крымского парламента Фикс назвал оправданным введение QR-кодов в транспорте

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил утром в среду, 24 ноября, что считает оправданным введением QR-кодов в общественных местах и в транспорте на территории республики.
Ефим Фикс подчеркнул, что данная мера направлена на обеспечение безопасности граждан и снижение риска заражения людей коронавирусной инфекцией.
"Ничего в этом страшного нет", – заметил первый вице-спикер крымского парламента и добавил, что введение QR-кодов является гарантией того, что человек не заболеет после поездки в транспорте или посещения общественного места и обезопасит себя от возможной трагедии, связанной с COVID-19.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.