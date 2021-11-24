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Первый вице-спикер крымского парламента Фикс назвал оправданным введение QR-кодов в транспорте

, 08:36 Источник: РИА "Новости"

Первый вице-спикер крымского парламента Фикс назвал оправданным введение QR-кодов в транспорте
QR-код, pixabay.com

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил утром в среду, 24 ноября, что считает оправданным введением QR-кодов в общественных местах и в транспорте на территории республики.

Ефим Фикс подчеркнул, что данная мера направлена на обеспечение безопасности граждан и снижение риска заражения людей коронавирусной инфекцией.

"Ничего в этом страшного нет", – заметил первый вице-спикер крымского парламента и добавил, что введение QR-кодов является гарантией того, что человек не заболеет после поездки в транспорте или посещения общественного места и обезопасит себя от возможной трагедии, связанной с COVID-19.

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