Хабаровские эсеры рассказали, как спасти медицину в регионе

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24 ноября 2021, 07:36

24 ноября в ходе заседания Законодательной думы Хабаровского края член Совета региональноог отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ - За правду, канидат медицинских наук Владимир Рыбалко выступил с партийным предложением, затрагивающим сферу здравоохранения.



Спикеру и парламентариям справедливоросс предложил рассмотреть вопрос здравоохранение не только о стороны краевого минздрава, но и со стороны пациентов, жителей края, а также «исходить из того, что что отрасль представлена как краевыми, так и федеральными, ведомственными и частными медицинскими организациями».



- На сегодняшний день в крае не существует дискуссии среди профессионалов и даже между ветвями власти на тему развития здравоохранения края, есть только одно мнение - Минздрава, или даже мнение одного человека, но не слышно другого, альтернативного мнения, нет критики и это в корне не правильно, это доказанная временем и историей порочная практика, - подчеркнул Владимир Рыбалко.



В связи с этим политик и медик предложил выделить в краевом парламенте комитет по охране здоровья жителей региона, как это организовано у Государственной думы.



- Заседания этого комитета могли бы стать хорошей площадкой для выработки решений в вопросах здравоохранения, на которой могло бы быть озвучено и услышано второе мнение. В медицине коллегиальное принятие решений в сложных случаях – это норма, - констатировал эксперт.



Он отметил, что в крае не было широкого обсуждения переименования больниц, как это происходило в случае с выбором имени для аэропорта, хотя медучреждение, указал Владимир Рыбалко может «недостойно» носить имя прославленного медика. Он, в частности, раскритиковал работу коронавирусного госпиталя:



- Такое состояние палаты ковидного госпиталя делает невозможной генеральную уборку, противоречит элементарным санитарным правилам, а так же является благоприятным условием для передачи инфекции от одних пациентов, находящихся в палате к другим, которые поступаю позже.



Он подчеркнул, что недоумение вызывает организация работы мобильных медицинских комплексов, в том числе, стоматологического автобуса:



- Комплекс работает в населённом пункте один день, иногда один день в двух населённых пунктах, или принимаются пациенты двух населённых пунктов, так написано в графике работы комплекса. Не может автобус работать один день и переезжать, эффективность его работы - ничтожна! Необходимо нормально организовать его работу.



Он напомнил, что бюджет территориальной программы государственных гарантий превышает 30 млрд рублей, которые распределяются между участниками системы обязательного медицинского страхования (ОМС).



- Мы считаем, что представители Законодательной думы должны так или иначе участвовать в распределении либо в контроле распределения этих средств. В комиссии, которая занимается этим вопросом, есть представители Минздрава, ФОМСа, общественных организаций, страховых компаний, даже главврачи ЛПУ, но нет ни одного представителя от жителей края, для которых эта программа создаётся – нет депутатов. Выделили из бюджета края 6,8 млрд, в итоге получилось 33,5 млрд, а как они распределяются – участия и контроля со стороны представителей населения нет, - указал парламентарий.



В связи с этим региональное отделение СРЗП настаивает на участии депутатов в разработке терпрограммы или как минимум в контроле за разработкой и корректировкой терпрограмм госгарантий и терпрограмм ОМС.



Поднимался и кадровый вопрос - самый острый, по мнению медика.



- Орган, уполномоченный в сфере здравоохранения не знает потребность Хабаровского края в медицинских кадрах. Уточняю: потребность края, потребность жителей Хабаровского края в медицинских специалистах. Называется только цифра около тысячи специалистов, в которых нуждается государственная система, но на самом деле потребность гораздо выше. Дорожная больница с филиалами – это частное учреждение! Есть частные клиники, в которых в одной 16 врачей рентгенологов и девять рентген-лаборантов! В отчётах звучит только количество поступивших на работу в государственной медорганизации выпускников, а ведь есть и убыль кадров: в связи с выходом на пенсию, переездом в другой регион, увольнением и т.д., - заявил Владимир Рыбалко.



В числе преложений по этому вопросу медик озвучил необходимость в актуализации данных по потребности Хабаровского края в медицинских кадрах, разработку механизма предоставления квартир по программе «Земский доктор» в Хабаровске или Комсомольске-на-Амуре, а также разработку и внедрение программы с меньшими сроками отработки.



- Считаем возможным обеспечение всех жителей края доступной стоматологической помощью. Один из путей решения задачи – возврат специальности «Зубной врач», - подчеркнул специалист.



Кроме того, кандидат медицинских наук заметил, что в настоящее время качество выпускаемых медкадров стремительно снижается. Партия считает целесообразным создать в Хабаровске университетскую клинику, которая являлась бы базой для практического обучения всех студентов. Также частные медицинские организации могли бы принять в этом активное участие.

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