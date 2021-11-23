Преподаватели Университета имени Плеханова называют студентов, не имеющих QR-кода, ущербными

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23 ноября 2021, 22:51 Источник: URA.ru

Фото: pixabay.com

Преподаватели Российского экономического университета имени Плеханова называют студентов, у которых нет QR-кода, людьми второго сорта и ущербными. Об этом стало известно URA.RU.

«Для тех, кто не имеет QR-кодов, в общем-то, относится к ущербным слоям населения», — сказал во время лекции по интеграционным процессам в торговле доктор экономических наук университета Вячеслав Чеглов. Сайт публикует видеофрагмент лекции.

Ранее преподаватель английского языка Плехановки Елена Данилина назвала невакцинированных студентов «людьми второго сорта» и пообещала во врем занятий уделять таким учащимся минимум своего внимания. Студенты обратились в деканат с жалобами на травлю. Там пообещали разобраться в случившемся.

По данным портала SuperJob.ru, введение системы QR-кодов в России поддерживают 14% граждан.

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