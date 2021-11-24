Ростовская область начала поставки мяса утки на экспорт

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24 ноября 2021, 09:00

Фото: Встреча губернатора В.Ю. Голубева с председателем совета директоров ГК «Дамате» Н.А. Бабаевым

Если быть более точным, то речь идет о первой партии халяльного утиного мяса миллеровского предприятия ГК «Дамате» в Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом вчера на встрече с губернатором Ростовской области Василием ГОЛУБЕВЫМ рассказал председатель совета директоров ГК «Дамате» Наум БАБАЕВ. Встреча была посвящена выполнению планов развития ГК «Дамате».

- В этом году на предприятиях Ростовской области произведем 65 тысяч тонн мяса в живом весе, в том числе 15 тыс. тонн мяса утки и 50 тыс. тонн индейки. Идем, как видите, по плану, несмотря даже на случившийся птичий грипп. Полностью обеспечены инкубационным яйцом и по утке, и по индейке. Спасибо за поддерживающие инструменты, они были важны и своевременны. Мы вложили в производство уже 1,3 млрд рублей,- сообщил губернатору Наум Бабаев.

На закупку инкубационного яйца и племенного молодняка из областного бюджета было направлено компании 178 млн рублей в 2020-м и 192 млн рублей в этом году.

- Мы продолжим поддерживать компанию. Для нас стратегически важная задача – восстановить и нарастить объемы производства мяса птицы. И заметную роль в этих планах мы отводим донским предприятиям, входящим в группу компаний «Дамате»,- подчеркнул губернатор Дона Василий Голубев.

Также было отмечено, что география поставок продукции с предприятий Ростовской области расширяется. Так, сегодня состоялась экспортная отправка из Ростовской области первой партии халяльной продукции из мяса утки в Объединенные Арабские Эмираты для реализации в ресторанных сетях.

По объемам экспорта Ростовская область уверенно занимает лидирующие позиции среди регионов Южного федерального округа, входит в первую десятку среди субъектов РФ. С начала текущего года объем экспорта мясной продукции превысил 13 тысяч тонн, что в денежном выражении 17,5 млн долларов США. Старт экспорта продукции донского птицеводства – еще один важный шаг в реализации экспортного потенциала Ростовской области, уверен Василий Голубев.

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