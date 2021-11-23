Анна Попова: снимать коронавирусные ограничения пока «категорически рано»

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23 ноября 2021, 18:33 Источник: ТАСС

Анна Попова, Alexander Kulebyakin/globallook.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неправильной политику тех регионов, которые снимают ковид-ограничения, как только ситуация с заболеваемостью начинает улучшаться. Делать это, по ее словам, «категорически рано».

«Хочу отметить, что в некоторых субъектах как только начинается снижение, сразу же отменяются те или иные ограничительные мероприятия. Я считаю, что сегодня это делать категорически рано», - заявила Попова на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Глава Роспотреднадзора также выразила озабоченность по поводу низкого процента вакцинации среди пожилых людей. «Наименьшие темпы снижения заболеваемости мы наблюдаем в группе 65 лет и старше, здесь ситуация практически не меняется. От уровня охвата иммунизацией лиц этой возрастной категории наших граждан, наших старших будет зависеть, как будет меняться эта тенденция. Как только уровень иммунизации превысит 60%, мы заметим значимые изменения», - сказала она.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано говорить о дополнительных ограничениях и продлении новогодних каникул из-за коронавируса.

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