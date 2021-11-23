Челябинская набережная пополнится галереей ресторанов

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23 ноября 2021, 16:54 Анна Семенова

Так будет выглядеть новый фасад "Мегаполиса". Фото: страница гастропарка в соцсетях

В КРК "Мегаполис" откроют новый гастропарк.



Открытие фуд-молла состоится уже в декабре, ориентировочно 17 числа. Известно, что для горожан распахнут свои двери около 20 кафе и ресторанов, все они будут располагаться на одной территории – в КРК «Мегаполис». Челябинцы смогут наслаждаться не только вкусной едой разных народов мира, но и любоваться обновленной набережной, окна будут панорамные, в пол.

Здесь так же, как и в ТРК «Фокус», где расположен первый гастропарк, обещают проводить мастер-классы, концерты и другие мероприятия.

В рамках общей концепции руководство «Мегаполиса» реконструирует фасад здания.

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