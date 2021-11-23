Жителю Ярославской области, рассказавшему о двадцати годах рабства в Казахстане, вручили российский паспорт

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23 ноября 2021, 16:27 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

В Ярославской области вручили российский паспорт Алексею Котову, который вернулся на родину после якобы 20-летнего рабства в Казахстане. 17 ноября он выложил в соцсетях видеоролик с просьбой к родителям освободить его из неволи.

Паспорт Котову вручил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

«Сложно представить, что вам пришлось пережить. Все жители области за вас сильно переживали и следили за вашей историей. Мы приложим все силы, чтобы вы смогли пройти медицинскую реабилитацию и найти работу в Ярославской области. Добро пожаловать домой. Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким»,— приводит слова Евраева пресс-служба правительства области.

Как сообщается, Котов находится сейчас на обследовании в Гаврилов-Ямской больнице, а затем будет направлен на реабилитацию.

Ранее сообщалось, что после обнародования видеообращения Котова, в Казахстане было возбуждено дело по статье «Незаконное лишение свободы». Котова и владельца крестьянского хозяйства, в котором он трудился, допросили. В результате автор ролика отказался от своего заявления, сказал, что никто его силой не удерживал, а единственным мотивом обращения было желание вернуться домой.

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