Председатель СК РФ Бастрыкин назвал ЕГЭ «пыткой» для школьников

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин во вторник, 23 ноября, выразил мнение, что ЕГЭ следует отменить, поскольку данный экзамен для школьников - словно пытка.
"Давайте возродим советскую школу образования", – призвал Александр Бастрыкин в рамках выступления на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека", отметив, что данная система была лучшей в мире. Председатель СК РФ также выразил уверенность в том, что следует отменить ЕГЭ, поскольку это "просто пытка какая-то для молодежи".
Напомним, ранее Бастрыкин подверг критике дистанционный формат обучения.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.