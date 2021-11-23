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Председатель СК РФ Бастрыкин назвал ЕГЭ «пыткой» для школьников

, 14:30 Источник: РИА "Новости"

Председатель СК РФ Бастрыкин назвал ЕГЭ «пыткой» для школьников
председатель СК РФ Александр Бастрыкин, Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин во вторник, 23 ноября, выразил мнение, что ЕГЭ следует отменить, поскольку данный экзамен для школьников - словно пытка.

"Давайте возродим советскую школу образования", – призвал Александр Бастрыкин в рамках выступления на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека", отметив, что данная система была лучшей в мире. Председатель СК РФ также выразил уверенность в том, что следует отменить ЕГЭ, поскольку это "просто пытка какая-то для молодежи".

Напомним, ранее Бастрыкин подверг критике дистанционный формат обучения.

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