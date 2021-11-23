В Латвии не подтверждено ни одного летального случая в связи с вакцинацией

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23 ноября 2021, 12:29 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Интересный факт! (?) Но в Латвии до сих пор нет ни одного подтвержденного летального случая, который был бы связан с вакцинацией.

Не так давно латвийские СМИ писали о смерти молодой женщины, которая вакцинировалась, но спустя чуть более двух недель, увы, скончалась. Есть и похожие случаи смерти после прививки в Латвии, о которых не пишут. Да и сами латвийские врачи осторожно комментируют, что, мол, прививка, возможно, спровоцировала подобные случаи.

А вот Государственное агентство лекарств Латвии утверждает, что летальных исходов в связи с вакцинацией в стране не было!

Существует статистика: к 21 ноября в Латвии было получено 2683 заявления о возможных побочных эффектах после вакцинации.

Чаще всего жители сообщают о боли в месте инъекции, повышенной температуре, лихорадке и усталости.

Как сообщает Государственное агентство лекарств Латвии, что 601 заявление было классифицировано, как существенное. Данные заявления тщательно проверяются. Госагентство лекарств сделало вывод, что возможна связь с вакцинацией некоторых случаев следующих побочных эффектов: миокардита, анафилактического шока, тромбоцитопении.

На сегодняшний день Госагентством рассмотрено 25 случаев из 40. Но 15 заявлений можно будет рассматривать и делать выводы только после вскрытия…

Как может не быть летальных случаев в связи с вакцинацией, если людей уже нет, а есть только заявление от родственников? Если Госагентство Латвии соглашается, что есть «побочки»? Если врачи сами «осторожно говорят», что, возможно, вакцина спровоцировала несчастье!

Нет уже секрета, что данные вакцины изучены недостаточно – прошло мало времени! Речь идет сейчас о Латвии! Большинство врачей не имеют полной информации о данных вакцинах! Более того, даже если будут неопровержимые факты о смерти после вакцинации, то ничего доказать нельзя! Перед «уколом» латвиец подписывает бумагу, что со всем ознакомлен, нет аллергии ни на что и т.д. Правительство Латвии может говорить много пустых слов о вакцинации, вводить санкции, локдауны и ВСЕ! Никто, кроме самого человека не несет ответственности за свое здоровье! Конечно, если у кого-то есть возможность заручиться поддержкой врача, например, его присутствие на вакцинации, то есть шанс…

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