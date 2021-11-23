Адвокат Аграновский заявил, что введение QR-кодов в общественном транспорте Москвы приведет к росту случаев заражения

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23 ноября 2021, 12:12 Источник: Свободная пресса

QR-коды, Evgeny Sinitsyn/XinHua

Российский адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский в беседе с журналистами во вторник предостерег власти Москвы от повторения опыта Татарстана по введению QR-кодов в общественном транспорте.

Аграновский полагает, что введение такой ограничительной меры в Москве, где плотность населения существенно выше, чем в Казани, станет причиной полного коллапса городского хозяйства.

По словам общественного деятеля, он "не представляет, что начнется". В рамках разговора со "Свободной прессой" Дмитрий Аграновский заметил, что люди "друг друга перезаражают", поскольку начнется дикое столпотворение на входах в метро и автобусы. Адвокат не исключил, что среди пассажиров возникнет паника.

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